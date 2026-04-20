きょう午後、東京・あきる野市で7歳の女子児童が小学校のスクールバスにはねられ重傷です。警視庁は、76歳のバス運転手の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。きょう午後2時半ごろ、東京・あきる野市の路上で「スクールバスに女の子が下敷きになってしまった」と通報がありました。警視庁によりますと、小学校のスクールバスが、歩いて下校中の小学2年生の女子児童（7）をはねたということです。女子児童は足首の骨を折る