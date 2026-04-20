【モデルプレス＝2026/04/20】フリーアナウンサーの中村仁美が4月19日、自身のInstagramを更新。8日分の息子の弁当を公開した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻、手羽レモンペッパー・ビビンバ・バターチキンカレー…8日分の弁当一覧◆中村仁美アナ、8日分の弁当公開中村アナは「＃中学男子弁当」というハッシュタグを添え「お弁当備忘録」とコメント。2段の弁当箱に詰められた手羽のレモンペッパー弁当、ゆで卵や串に刺した枝豆で