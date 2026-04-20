岡山大学病院（岡山・北区鹿田町） 岡山大学病院は、4月1日から日本医療研究開発機構(AMED)が推進する研究プロジェクト「未診断疾患イニシアチブ(IRUD:Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases)」の拠点病院として新たに参加しています。IRUDは長年原因が分からない希少疾患の患者を対象に、全国の大学病院や研究機関が連携し、遺伝子解析などを用いて病気の原因解明を目指す研究プロジェクトです。 希少疾患は約700