タレントの矢口真里（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。美容医療を始めたことを報告し、施術を受けるドアップ写真を披露した。「突然のドアップ失礼しますw」と書き出した矢口。「矢口真里43歳、遂に美容医療始めました！！」と報告した。「肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど、、、色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして」と悩みを打ち明け、「デンシティ、ジャルプロ、プロファイロ、エレクトロポレ