カンテレの舘山聖奈アナウンサー（28）が18日放送の同局「フットマップ」（土曜後6・30）に出演。産休・育休を経て、同番組アシスタントへ復帰したことを報告した。2024年5月に第1子長女を出産し、先月11日に自身のインスタグラムで「育休から復職しました！」と職場復帰を報告していた舘山アナ。ロケ冒頭で登場すると、「フットボールアワー」後藤輝基は「うわー！舘山やん！おかえり〜」と大喜び。舘山アナが「ほぼ2年ぶりで