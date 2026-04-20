タレント上沼恵美子（71）が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。大阪の有名飲食店を褒めちぎった。13日に誕生日を迎えた上沼。夫や共演者、リスナーや同局社長らからもプレゼントをもらい「幸せな一日でしたね。最高のお誕生日になりました」と実感を込めた。また、「侍ジャパンが食事したっていう上本町の焼き肉屋さんを予約して、たまたま取れたんで寄せてもらったんですけどね」と告白。侍ジ