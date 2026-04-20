「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組『ラブタイムトラベル』Season3の放送が、4月19日（日）よりスタートした。初回では、男女5人が大正時代にタイムトラベル。彼らがその時代のファッションに身を包んで恋を育む様子を、MCの横澤夏子とROIROMの本多大夢＆浜川路己がスタジオから見守った。そんななか、参加メンバーのひとりで、NHK大河ドラマ『光る君へ』などに出演している22歳の俳優・“