フォークシンガー松山千春（70）が19日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身のマネジャーにツッコミを入れた。10日の東京・多摩公演を皮切りに、春のコンサートツアーがスタート。14日には盛岡公演があった。松山はそば好きで、ライブ会場の現地ではそばをよく食べる。今回、盛岡ではわんこそばを食べたという。「盛岡なぁ、俺は13日に盛岡に入って。大好きだから。わんこそば行ってですね」と切り