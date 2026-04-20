住宅の物干しざおから女性用の下着を盗んだとして、39歳の教師の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者教師の羽鳥真早雄容疑者（39）は、16日午後0時半ごろ、群馬県板倉町で住宅の敷地内に干してあった洗濯物の中から、女性用の下着2枚を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、この住宅に住む50代の男性が帰宅した際に羽鳥容疑者を見つけ、「不審な男が私の家の敷地内から走って逃げていった」と110番通報