【写真】仲良く笑顔でハンバーガーを食べる山本耕史と香取慎吾 香取慎吾が自身のInstagramを更新し、俳優の山本耕史との2ショットを披露した。 ■香取慎吾出演のミュージカルを山本耕史が鑑賞 香取は現在、東京・日本青年館ホールで上演中のミュージカル『新宿発8時15分』に出演中。本作は、三谷幸喜が作・演出を手掛け、天海祐希、尾上松也、ウエンツ瑛士、浅野和之ら豪華キャストが集結した