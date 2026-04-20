記事ポイント神戸・メリケンパークで「メリケンわんだーパーク2026春」を5月2日から5月6日まで開催開催時間は各日10時から17時まで、入場無料で楽しめる大型イベントグルメ、ハンドメイド、犬向け企画、コスプレ、キッズ向け体験が日替わりで集結ゴールデンウィークの神戸・メリケンパークで、人気イベントが集まる「メリケンわんだーパーク2026春」が開催されます。会期は2026年5月2日から5月6日までの5日間。グルメ、ハンドメイ