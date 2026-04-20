20日午前、京都市西京区で路線バスが街路樹に突っ込み、乗客1人と運転手がけがをしました。 20日午前9時40分ごろ、京都市西京区大枝北沓掛町5丁目付近の市道で、近隣住民から「音がした」と警察に通報がありました。 警察などによりますと、北向きに走っていた京阪京都交通バスが、歩道の街路樹に突っ込んだということです。 バスの乗客は女性（20代）1人で、運転手の男性（63）と共にけがをして病院に搬送されましたが、いずれ