中国ドラマ『垂涎−Desire−』（全16話）が、5月1日からFOD独占で一挙見放題配信される。BL界で熱狂的な人気を誇るジャンル“オメガバース”を世界で初めて実写化した作品。【場面写真】美しい…傷だらけで抱き合う『垂涎-Desire-』の2人謎のウイルスにより人類が第二の性別を獲得した世界を舞台に、容姿・知力・体力すべてにおいて他を圧倒し、支配者的立場に立つ最上位属性のアルファ（A）、特別な能力を持たず人口の大半を