（資料写真）２０日午前６時４０分ごろ、大和市深見の小田急江ノ島線大和−桜ケ丘間の歩行者専用踏切（警報機、遮断機あり）で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、大和−長後間で運転を一時見合わせ、３１本が運休するなどして約２万６７００人に影響した。