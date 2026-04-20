【リボルテック ミヤコ】 11月 発売予定 4月24日 予約受付開始予定 価格：11,000円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミヤコ」を11月に発売、4月24日から予約受付を開始する。価格は11,000円。 本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「SRT特殊学園」、「RABBIT小隊」に所属する生徒「ミヤコ」を再現したフィギュア。