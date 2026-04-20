小中学生の学力を把握する「全国学力・学習状況調査」が4月20日、全国一斉に始まり、県内でも約1万8000人が参加します。「全国学力・学習状況調査」は小中学生の基礎的な学力を把握し、学習状況の充実に生かすため文部科学省が毎年行っています。調査は全国一斉に行われ、今年は小学6年生の国語と算数、中学3年生の国語・数学・英語が対象です。県内では合わせておよそ1万8000人が参加します。また、2025年からオンライン形式の試