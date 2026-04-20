ユアサプライムスは4月中旬より、「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」(2,980円)の販売を開始する。様々なシーンで使用可能同商品は、日傘をさしながら使える日傘用クリップ付きハンディファン。日傘用クリップを取り付けたハンディファンを日傘に挟み、好みの角度に調整するだけで、日傘を使いながらファンで涼むことができるようになっている。角度調整は左右・前後に対応。さらに、クリップ自体にも調整機能がついている。風量は