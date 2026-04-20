日傘をさしながら涼めるクリップ付きのハンディファンが登場
ユアサプライムスは4月中旬より、「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」(2,980円)の販売を開始する。
様々なシーンで使用可能
同商品は、日傘をさしながら使える日傘用クリップ付きハンディファン。
日傘用クリップを取り付けたハンディファンを日傘に挟み、好みの角度に調整するだけで、日傘を使いながらファンで涼むことができるようになっている。
角度調整は左右・前後に対応。さらに、クリップ自体にも調整機能がついている。風量は5段階で調整が可能。充電池はリチウムイオン電池(3.7V・2000mAh)を内蔵し、弱風時は最長約9時間、強風時でも約1時間30分の連続使用ができる。
「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」(2,980円)
本体サイズは幅53×厚み64.5×高さ171.5mmで、重量は約168g。一般的なトートバッグやショルダーバッグのサイドポケットにも収まるサイズ感となっている。
また、ネックストラップも付属しているため、首からぶら下げてのハンズフリー使用もできる。
様々なシーンで使用可能
同商品は、日傘をさしながら使える日傘用クリップ付きハンディファン。
日傘用クリップを取り付けたハンディファンを日傘に挟み、好みの角度に調整するだけで、日傘を使いながらファンで涼むことができるようになっている。
角度調整は左右・前後に対応。さらに、クリップ自体にも調整機能がついている。風量は5段階で調整が可能。充電池はリチウムイオン電池(3.7V・2000mAh)を内蔵し、弱風時は最長約9時間、強風時でも約1時間30分の連続使用ができる。
「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」(2,980円)
本体サイズは幅53×厚み64.5×高さ171.5mmで、重量は約168g。一般的なトートバッグやショルダーバッグのサイドポケットにも収まるサイズ感となっている。
また、ネックストラップも付属しているため、首からぶら下げてのハンズフリー使用もできる。