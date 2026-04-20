全国学力・学習状況調査京山中学校岡山・北区津島京町 児童や生徒の学力などを把握するための「全国学力・学習状況調査」が岡山県で行われています。 「全国学力・学習状況調査」は文部科学省が小学6年生と中学3年生に実施しているものです。 小・中学校合わせて岡山県で503校、香川県で221校の児童・生徒が対象です。 岡山市北区の京山中学校では、3年生約270人が20日朝から試験を受けています。 2026