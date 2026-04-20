４年前から仏・パリと東京の２拠点生活を送っている女優の杏が、誕生日を報告した。杏は２０日、自身のインスタグラムを更新。「４月１４日、誕生日でした！！４０という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」と記し、似顔絵が描かれたアイシングクッキーなどが乗ったおしゃれなバースデーケーキとの写真をアップ。「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど