9月から上演されるミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』の扮装ビジュアルが公開された。あわせて、プリンシパルキャストコメントと、アーニャ役を除くオールキャストが発表された。【写真】髪型＆衣装も完全再現！前作のアーニャ役の子役4人ソロビジュアル公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福