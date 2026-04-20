大分県の特産品「大分ハウスみかん」の初競りが20日行われ、ご祝儀相場で1玉・6000円で取引されるものもありました。 【写真を見る】大分ハウスみかんの初競りご祝儀相場で5キロ18万円、1玉6000円の高値 県内では1974年からハウスみかんが栽培され、全国3位の生産量を誇ります。初競りでは、およそ800キロが競りにかけられ、例年並みの1キロあたりの平均2500円で取り引きされました。 中にはご祝儀相場で5キロ18万円、1玉あた