女優の杏（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。40歳のバースデーケーキを公開した。「4月14日、誕生日でした！！40という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」と報告。「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど、まさか自分のためにこんな大きなケーキを用意してもらえるなんて…！！」とつづり、バースデーケーキを前にして笑顔を見せている写真など