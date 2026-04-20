俳優ソン・ジュンギ（40）と妻ケイティ・ルイーズ・サンダース（41）が、初の夫婦同伴公式日程に臨んだ。19日、芸能関係者によると、2人は前日、ソウル・芸術の殿堂IBKチャンバーホールで開かれた「GAON SOLOISTS（ガオン・ソロイスツ）」第7回定期演奏会『子どもの情景』に特別出演した。2人にとって、2023年の結婚後初の夫婦同伴公式日程だった。2人は知人を通じて公演の趣旨を知った後、団体側に直接連絡し、参加の意思を伝えた