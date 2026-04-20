＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞3日目の競技終了後、勝みなみにうれしい知らせが届いた。大会賞金の増額が電撃発表。総額は100万ドル増の475万ドル（約7億5300万円）、優勝賞金は71万2500ドル（約1億1300万円）で、メジャーと最終戦を除く“平場”の最高額となった。【連続写真】飛距離が出る秘密は？ 勝みなみの“超最新スイング”「めっちゃお金大好き（笑）。