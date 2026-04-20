北海道函館市で住宅が燃える火事があり、焼け跡から性別不明の１人の遺体が見つかったほか、７０代の女性が病院に搬送されました。火事があったのは、函館市東山３丁目の２階建ての住宅です。４月１９日午後７時ごろ、「裏の家の１階から出火している」と消防に通報がありました。火はおよそ３時間後に消し止められましたが、焼け跡から年齢・性別不明の１人の遺体が見つかりました。また、７０代の女性が煙を吸って病院に搬送され