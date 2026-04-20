「美人だね」「頑張っているね」「私の若い頃は」……。職場で使ったら間違いなく部下に嫌われるこれらのことば。NGなことは何となくわかってはいても、その理由を正しく理解できているだろうか。近年、職場のセクハラ・パワハラ問題は深刻化しており、企業のコンプライアンスはより重要性を増している。ミドル世代が何気なく話すことばがなぜ部下に嫌われるのか、ことばで失敗しないためにはどうすればいいのか――。コンプラ時代