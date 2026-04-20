千葉・習志野市役所がリチウムイオン電池の誤廃棄による発火・爆発の危険性を伝えるため、生成AIなどを使って市役所や処理施設が燃える動画を制作し公開した。2025年にも市内で関連事故が2回発生しており、正しい廃棄方法の周知を目指しているという。市役所や処理施設が炎上する映像ある動画がSNSで注目されている。千葉・習志野市役所が爆発したかと思えば、今度はごみ処理施設が炎に包まれ、さらに大量のごみに職員たちが埋もれ