捜査関係者によりますと、きょう午前10時前、東京・千代田区の参議院議員会館で、ナイフのようなものを持った50代の男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。男は参議院議員会館に入るための金属探知機による手荷物検査を受けた際に、刃物を所持していることがわかったということです。けが人はいませんでした。男は「片山議員に持ってこいと言われた」と話していて、警視庁は詳しい経緯を調べています。