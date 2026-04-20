【「メタルスラッグ」シリーズ記念プロジェクト】 4月19日始動 SNKは、4月19日に30周年を迎えた「メタルスラッグ」シリーズの記念プロジェクトを始動した。 本プロジェクトは、シリーズの再燃・リブートをミッションとし、新作ゲームの開発を含むさまざまな企画が実施される。さらに、記念映像も公開された。記念映像は、シリーズの歴史を振り返りながら