【モデルプレス＝2026/04/20】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第15話「姉川大合戦」が4月19日に放送された。ラストシーンの演出に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」“赤”際立つ色彩演出が話題になった戦場シーン◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、