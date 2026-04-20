大河「豊臣兄弟！」大量の骸転がる凄惨戦場シーン＆夕陽×血“赤”際立つ色彩演出話題「地獄絵図」「強烈な映像に息を呑んだ」 【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/04/20】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第15話「姉川大合戦」が4月19日に放送された。ラストシーンの演出に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「豊臣兄弟！」“赤”際立つ色彩演出が話題になった戦場シーン
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
同盟関係にあった義弟・浅井長政（中島歩）に裏切られた織田信長は（小栗旬）は、報復のため足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請し、北近江へ向けて進軍を開始。元亀元年（1570年）6月28日早朝、朝倉・浅井軍1万3千と、織田・徳川軍2万1千が姉川を挟んで激突した。
序盤は浅井勢の猛攻で織田軍が押し込まれる展開となるが、徳川軍の奇襲により形勢は一転。最終的に織田・徳川軍が勝利を収めたものの、戦場には血を流し泥まみれになった無数の死体が横たわり、川面は夕陽と血で赤く染まった。骸で埋め尽くされた戦場を前に、藤吉郎は「本当に…わしらは勝ったんかのう…」と呟く。小一郎も「わからん…。わからんけど、ここは地獄じゃ…」と崩れ落ち、涙を流した。
刃音や銃声、喚声が飛び交う激戦「姉川の戦い」が描かれた同話のラストシーンでは、画面一面が夕陽と血の“赤”に包まれる色彩演出が際立った。この演出に、視聴者からは「地獄絵図」「残酷さが際立つ」「血に染まった姉川にゾッとした」「凄惨な光景だ…」「赤一面の強烈な映像に息を呑んだ」「戦いの悲惨さが伝わる」「放心状態」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】「豊臣兄弟！」“赤”際立つ色彩演出が話題になった戦場シーン
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」信長（小栗旬）、朝倉・浅井軍と対峙
同盟関係にあった義弟・浅井長政（中島歩）に裏切られた織田信長は（小栗旬）は、報復のため足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請し、北近江へ向けて進軍を開始。元亀元年（1570年）6月28日早朝、朝倉・浅井軍1万3千と、織田・徳川軍2万1千が姉川を挟んで激突した。
序盤は浅井勢の猛攻で織田軍が押し込まれる展開となるが、徳川軍の奇襲により形勢は一転。最終的に織田・徳川軍が勝利を収めたものの、戦場には血を流し泥まみれになった無数の死体が横たわり、川面は夕陽と血で赤く染まった。骸で埋め尽くされた戦場を前に、藤吉郎は「本当に…わしらは勝ったんかのう…」と呟く。小一郎も「わからん…。わからんけど、ここは地獄じゃ…」と崩れ落ち、涙を流した。
◆「豊臣兄弟！」“赤”強調された凄惨戦場シーン演出話題
刃音や銃声、喚声が飛び交う激戦「姉川の戦い」が描かれた同話のラストシーンでは、画面一面が夕陽と血の“赤”に包まれる色彩演出が際立った。この演出に、視聴者からは「地獄絵図」「残酷さが際立つ」「血に染まった姉川にゾッとした」「凄惨な光景だ…」「赤一面の強烈な映像に息を呑んだ」「戦いの悲惨さが伝わる」「放心状態」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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