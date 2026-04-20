三重県鳥羽市答志島の小学生が、地元の名産品を使って考案したオリジナルグルメが、17日から東海3県の大手コンビニチェーン、セブン−イレブンで販売されています。この取り組みは、三重県の誕生150周年と、セブン−イレブンの三重県出店20周年を記念して行われたもので、鳥羽市の答志小学校の児童のアイデアをもとに、しらすや青さのりを使った弁当やおむすび、合わせて3種類を開発しました。なかでも、答志島で水揚げされたしら