９６年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ひまわり」が２０日、ＮＨＫＢＳで再放送開始。松嶋菜々子がヒロイン・のぞみを演じたが、初回から１５年に亡くなった川島なお美さんが登場し、ネットのため息を誘った。１話目では、のぞみの自宅に早朝、マスクをかぶった謎の男が侵入。のぞみの寝室にも入ってきたことから、目覚めたのぞみが驚き、絶叫。謎のマスク男は家を飛び出し逃げるが、のぞみもパジャマ姿で追いかけるが、結