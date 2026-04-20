俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に出演中の大山捨松役・多部未華子がコメントを寄せた。【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ――大山捨松役のオファーを受けていかがでしたか？捨松は戊辰戦争で籠城した際に壮絶な体験をし、その後若くしてアメリカに留学をしているので、早