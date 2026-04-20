＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞雨のなかスタートした最終日を高橋彩華が制した。ともに首位から出た鈴木愛との優勝争いは序盤からマッチレースの様相を呈した。取ったら、取られる。取られたら、取り返す。プレッシャーとも戦い、2017年と19年の賞金女王を振り切った。2週前の「ヤマハレディース」に続く今季2勝目。念願の年間複数回優勝を達成した27歳は、心