予想を裏切る好スタート球春、到来！各チームとも15試合ほどを消化し、早くも明暗が分かれつつある（記事内の数字は４月13日時点）。開幕３カードを７勝１敗とロケットスタートを切ったのは、大方の評論家が最下位に予想したヤクルトだった。手術明けの塩見泰隆（32）に加えて、内山壮真（23）に茂木栄五郎（32）、山田哲人（33）、キャンプで豪打を見せて期待を集めたドラ１の松下歩叶(あゆと)（23）までもが離脱。もはやファン