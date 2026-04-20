阪神・藤川監督が出した｢手紙｣とは…？プロ野球「明暗クッキリのベンチ裏レポート」

予想を裏切る好スタート

球春、到来！ 各チームとも15試合ほどを消化し、早くも明暗が分かれつつある（記事内の数字は４月13日時点）。

開幕３カードを７勝１敗とロケットスタートを切ったのは、大方の評論家が最下位に予想したヤクルトだった。

手術明けの塩見泰隆（32）に加えて、内山壮真（23）に茂木栄五郎（32）、山田哲人（33）、キャンプで豪打を見せて期待を集めたドラ１の松下歩叶(あゆと)（23）までもが離脱。もはやファンも見慣れた″ヤ戦病院″状態でシーズンに臨んだが、池山隆寛監督（60）のタクトが冴えた。

「強打のサンタナ（33）とオスナ（33）の前後にコンタクト能力の高い打者を置き、エンドランや盗塁、進塁打を駆使して１点をもぎ取る作戦は師匠である故・野村克也さんを彷彿(ほうふつ)とさせます」（スポーツ紙ヤクルト担当記者）

楽天コーチ時代は厳しい指導で有名だったが、ヤクルト復帰後の池山監督は選手を褒めちぎり、担当記者にも「なんでも聞いてよ」とオープンマインド。「好々爺ぶりもノムさんぽい」と話題だ。

「ポスティング制度を利用してホワイトソックス入りした村上宗隆（26）の譲渡金が入ったはずですが、球団は大物助っ人獲得に動かなかった。それでも、キハダ（30）やリランソ（31）ら、メジャーでは花開かなかった剛腕二人らで強力なリリーフ陣を作り上げた姿は″野村再生工場″を想起させます。唯一引っかかるのはバントの忌避(きひ)。無死一・二塁でピッチャーに打席が回っても″投手は９人目の野手″という謎の理論で、送らずに打たせますからね」（元球団幹部）

ここまで投手の犠打はゼロ。「負けに不思議の負けなし」とはノムさんの言だが、セオリーに抗う″イケヤマジック″はこの先、吉と出るか、凶と出るか。

その池山ヤクルトの４カード連続勝ち越しを阻止した阪神だが、「去年なら楽に取れていた試合で苦戦している」（夕刊紙デスク）と、前評判ほどの強さは発揮できていない。石井大智（28）と及川(およかわ)雅貴（24）という昨季の防御率０点台リリーバーの不在が大きいが、スポーツ紙遊軍記者は「心配無用」と言い張る。

「春季キャンプではＯＢらに手紙で″今季も取材対応しません″と通達。藤川球児監督（45）の″嫌われることを厭(いと)わないチームマネジメント″は今年も健在です。昨年のドラ１・伊原陵人(たかと)（25）はすでに２勝をマーク。ヤクルト戦で初先発初勝利を挙げた茨木秀俊（21）や160km／ｈ右腕の木下里都(りと)（25）、打者転向１年目ながら二軍で３割近く打っている西純矢（24）らブレイク候補が目白押し。ドラ１の立石正広（22）も『新人時代の森下翔太（25）より対応力は上』と好評。岡田彰布オーナー付顧問（68）もスイングを見ただけで『これは使える』と断言しました。新戦力が穴を埋めるでしょう」

次期監督候補と「４人のＯＢ」

主砲の岡本和真（29）が退団した巨人は２年目のキャベッジ（28）と新加入のダルベック（30）、３番を任された泉口友汰（26）が気を吐き、勝率５割をキープ。だが、球団ＯＢは不安げだ。

「先発陣にエースがいない。山粼伊織（27）が右肩の故障で離脱。深刻なのは戸郷翔征(しょうせい)（26）です。肩やヒジなど体に問題があるわけではないのにパフォーマンスが上がらないから、出口が見えない」

戸郷が心酔していた菅野智之（36）と桑田真澄・前二軍監督（58）の相次ぐ退団と戸郷の不調がリンクしていることを、この球団ＯＢは重視している。

「竹丸和幸（24）にウィットリー（28）、マタ（26）、田中将大（37）に則本昂大（35）と、巨人の先発は新人と外国人と外様ばかりで精神的支柱がいない。『マエケンがいれば……』なんて声が聞こえてきます。前田健太（38）は経験豊富で人柄も抜群にいい。こんなときこそ存在感を発揮してくれたはずだから。実際、巨人に来ると見られていましたが、″先発として競争させてほしい″という彼に、球団が明確な起用法を提示できず、楽天に攫(さら)われた--と専らのウワサです」

メディアでは、早くも次期監督の名前が取り沙汰されている。

「２リーグ制になってから、ジャイアンツはシーズン途中で監督が替わったことが一度もない。『この伝統だけは守ってほしい』と口にする球団関係者やＯＢのなんと多いことか。にもかかわらず監督人事報道が出るのは、現チームに対する危機感の表れでしょう。営業面を考えれば松井秀喜（51）を招聘したいところですが、彼の生活拠点は米ニューヨーク。彼も家族も現地での暮らしを気に入っており、長く日本の野球から離れていることもネック。一筋縄では行かないでしょう。

山口寿一オーナー（69）は桑田二軍監督が退団した際に『本意ではなかった』とコボしていた。″桑田監督″という腹案があったのではないか。実は井端弘和（50）という線もあったようです。巨人でプレーし、コーチもやっている。ＷＢＣで世界一を成し遂げたら候補の一人になりえたが、それもなくなった」（同前）

セ球団の編成担当が続ける。

「松井を引っ張るならミスターとの繋がりにすがるしかないですが、二人が交わしたという″約束″とは、巨人ではなく、日の丸--侍ジャパンの監督ではないか。この窮地に、私は江川卓（70）の″ワンポイント登板″があると見ています。入団時、巨人は将来の監督手形を切ったと言われていますし、本人も生涯読売を貫いている。人気も話題性もある」

助っ投先発に頼るのがいかに危険かを、ジャクソン（29）、ケイ（31）、バウアー（35）の３本柱が去ったＤｅＮＡが示している。一昨年の日本一球団が開幕早々、最下位という苦杯を舐めたのだ。

浮沈の鍵を握るのは相川亮二監督（49）の用兵となるが、「１番・牧秀悟（27）」は不評で、「クローザー・入江大生（たいせい・27）の先発転向」も目立った成果を出せず、入江は早々に二軍行きとなった。

「相川さんは″選手と同じ目線で会話する、気を遣わせない″をモットーにモチベーター型の指揮官を目指しているようですが、傍目には″馴れ馴れしい″だけに映る。チームが緩んだとき、引き締めてきたのが桑原将志（32）だったのですが、ＦＡ移籍してしまった」（スポーツライター・藤本大和氏）

ホームランウイングの新設で本拠地バンテリンドームの右中間と左中間が最大６ｍ狭まり、メジャー通算164発のサノー（32）が加入。課題だった得点力アップが見込まれ、優勝候補にも挙げられた中日がもがいている。

期待された″ホームランウイング弾″はわずかに２本。「阪神のクリーンナップには４月11日の試合だけで３発放り込まれ、″これじゃ虎に翼だ″とファンは呆れていました。点は取れるようになったが、それ以上に取られている」（スポーツ紙中日担当記者）のだ。特に救援陣の防御率が５点台と深刻で、開幕５カードで６試合も逆転で落としている。

今年は球団創設90年の節目。ファンクラブの有料会員数が過去最高を記録するなど、期待の高まりを井上一樹監督（54）も肌で感じている。

「地元・名古屋でも『中日の監督、誰だっけ？』という声が少なくないそうで、積極的にメディアに出るようになりました。″井上監督がキャラ変した″と一部で話題ですよ。親父ギャグが滑っているのが玉に瑕(キズ)ですけどね」（夕刊紙デスク）

救援右腕のアブレウ（30）が投球中にぎっくり腰を発症。逆転負けした際の「早く言ってよ」は大ウケしたが……。

『FRIDAY』2026年5月1・8日合併号より