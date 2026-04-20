ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【牡牛座（おうし座）】今週は、冷静な判断や行動力が開運へとつながっていくようです。少し難しい状況があったとしても乗り越えられそう。あなたの