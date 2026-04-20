「退官後も役所に縋って生きていくのはもう古い。もはや天下りの時代ではないのです」【画像】元大物官僚25人の再就職先を一挙掲載そう語るのは現在、経済安全保障のコンサル会社を経営している、元国家安全保障局長の北村滋氏だ。北村氏が語るように、“第二の人生”を元官僚たちが独自に切り開くケースが少なくない。元大物官僚たちの再就職先を徹底取材した「文藝春秋」5月号の記事を一部紹介します。◆◆◆官邸の守護神が営