“恥ずかしがるバニーガール動画”が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）のグラビア登場する。【写真】ときちゃん、衝撃カットときちゃんは、“恥ずかしがるバニーガール動画”が大きな話題となり一躍注目を集めたTikToker。2023年のグラビアデビュー以降、各誌デジタル写真集が軒並みヒットし、SNSフォロワー100万人超のインフルエンサーとして