◆米大リーグアスレチックス―ホワイトソックス（１９日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１９日（日本時間２０日）、「３番・一塁」で敵地のアスレチックス戦にスタメン出場し、３試合連続の８号本塁打を放った。４−１で迎えた５回無死一塁で迎えた第３打席。左腕スプリングスのカウント１−１からド真ん中に入ってくるスライダーを会心の一