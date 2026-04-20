100ヤード以内は、フルショットではなく飛距離をコントロールして打つ領域に入る。 距離として短いので、確実にグリーンオンしたいし、できるだけピンに寄せたいが思ったとおりにならないのがこの距離の落とし穴！ 「調節が必要な中途半端な距離、とくに60～80ヤードくらいが難しいですが、簡単にできるコツがあります！」と今野康晴。 「乗らず、寄らず」でムダな打数が増えてしまう60～8