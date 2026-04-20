「せっかくここまでがんばってきたんだし」という親心が、家計を知らぬ間に蝕んでいた。都内在住の40代夫婦が、中学受験にかけた費用は小6の1年間だけで約270万円。これは一般的な受験費用の3年分にあたるが、大手進学塾に加えて家庭教師もつけた結果、たった1年でそれだけの金額をつぎ込んでしまったのだ。「気づいたら想像以上に使ってしまい、貯めていた教育資金が目減りしてしまいました。下の子の受験は無理でしょうか」。教