5番人気ナムラフランク（牡7＝鈴木孝、父ミッキーアイル）が2番手から押し切り。24年越後S以来、1年11カ月ぶりにオープン2勝目を飾った。岩田望は「いいポジションで、いい競馬ができたことが最後の頭差につながったと思う。外に張り気味なところはありますが、何とか押し切ってくれた。強かったです」と振り返った。