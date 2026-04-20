グラビアアイドルの十味が、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場。圧巻のプロポーションを披露した。【写真】十味、最大露出の最高傑作のグラビア十味は圧倒的なビジュアル、キュッとくびれたウエストで、2018年夏にグラビアデビュー。「平成最後の奇跡の原石」「顔面最強美少女」と話題を呼び、149センチと小柄ながらと美バストを誇る“トランジスタグラマー”でグラビア界で存在感