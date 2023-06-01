プレミアリーグ第33節の注目マッチ、マンチェスター・シティ対アーセナルの一戦が行われた。この両者の戦いはリーグタイトルを決定づける可能性がある。現在アーセナルは首位に位置しているが、直近の公式戦5試合は1勝1分3敗と少し調子を落としている。一方のシティは6ポイント差でアーセナルを追っているが、1試合少ない状況であり、未消化分とこの直接対決を制することができれば、アーセナルに勝ち点で並ぶことができる。さらに