リーグ・アン 25/26の第30節 メッスとパリFCの試合が、4月20日00:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。 メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはチーロ・インモービレ（FW）、アリマミー・ゴリー（FW）、イラン・ケバル（MF）らが先発に名を連