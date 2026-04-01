リーグ・アン 25/26の第30節 メッスとパリFCの試合が、4月20日00:15にスタッド・サン・サンフォリアンにて行われた。

メッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはチーロ・インモービレ（FW）、アリマミー・ゴリー（FW）、イラン・ケバル（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。パリFCのアリマミー・ゴリー（FW）がゴールを決めてパリFCが先制。

30分、メッスが選手交代を行う。ハビブ・ディアロ（FW）からギオルギ・クビリタイア（FW）に交代した。

その直後の31分メッスが同点に追いつく。サディボウ・サネ（DF）のアシストからギオルギ・クビリタイア（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

57分、メッスが選手交代を行う。ウリエミシェル・ガブ（MF）からブナ・サール（DF）に交代した。

66分、パリFCが選手交代を行う。アリマミー・ゴリー（FW）からビンセント・マルケッティ（MF）に交代した。

69分パリFCが逆転。チーロ・インモービレ（FW）のアシストからオタビオ（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

74分、メッスは同時に3人を交代。テリー・イェグベ（DF）、Mbala Nathan（FW）、ジェシー・デマンゲ（MF）に代わりPandore Jahyann（MF）、リュカ・ミシャル（FW）、ベンジャミン・スタンボウリ（DF）がピッチに入る。

77分、パリFCは同時に2人を交代。チーロ・インモービレ（FW）、アマリ・トラオレ（DF）に代わりウィレム・ジュベルズ（FW）、アダマ・カマラ（MF）がピッチに入る。

88分、パリFCは同時に2人を交代。ルカ・コレオショ（FW）、チボー・デスメット（DF）に代わりマチュー・カファロ（MF）、ニョア・サングイ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分パリFCに貴重な追加点が入る。ディエゴ・コッポラ（DF）のアシストからイラン・ケバル（MF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、パリFCが1-3で勝利した。

なお、メッスは13分にウリエミシェル・ガブ（MF）、38分にコフィ・クアオ（DF）に、またパリFCは45+1分にイラン・ケバル（MF）、62分にアリマミー・ゴリー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-20 02:20:38 更新