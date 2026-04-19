巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が１９日のヤクルト戦（神宮球場）に２番手で登板し、満塁のピンチでオスナを打ち取り、火消しに成功した。５回二死満塁でマウンドに上がり、迎えたのは前の打席で逆転３ランを放ったヤクルトの４番オスナ。この局面でルーキー田和は、初球の直球は低めに外れてボールだったが、２球目で遊直に打ち取り、このイニングを無失点で終えた。場面、対戦相手ともにしびれる状況の登板だった